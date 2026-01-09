俳優の小栗旬が８日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」のインタビューで、やりたかったＮＨＫのドラマを挙げた。小栗は、４日スタートした大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、織田信長役で出演中。民放ドラマでも織田信長を演じたことがあり、他にもドラマ、舞台を問わず、等身大の日本人役を演じたことがないと話した。「日本の危機を背負っていたり、日本のために戦わないといけないとかいう役」が多く、名前も「ジョンとか