アーティストのMIYAVIが9日、千葉・幕張メッセで開催されている『東京オートサロン 2026』のHyundai Press Conference 2026 “Plug into Freedom”に登壇した。【写真】どでかい！アンプを搭載した車に驚くMIYAVI同社は、「Plug into Freedom」のテーマのもと、ブースを展開。このコンセプトのために制作されたスペシャル映像のために、世界的ギタリストであるMIYAVIとのコラボレーションが実現。MIYAVIが新曲を書き下ろした。