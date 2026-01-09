ANAホールディングスが沖縄県での実証実験で使用している米スカイウェイズ社のドローンANAホールディングス（HD）が2028年度までに無人で自律飛行するドローンを使った配送事業への参入を検討していることが9日、分かった。既に沖縄県などで実証実験を進めており、事業化に向け検証を加速させる。2022年12月施行の改正航空法で住宅地などの有人地帯を目視なしに自律飛行させる「レベル4」が解禁。日本郵便は23年、東京都奥多摩