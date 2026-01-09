Ｊ１神戸が９日、神戸市内のクラブ施設で始動し、新体制を発表した。清水から加入したＭＦ乾貴士、柏から移籍したＤＦジエゴを加えたメンバーも合流し汗を流した。スペイン２部ラス・パルマスへの移籍が濃厚とされるＦＷ宮代大聖は、海外クラブへの移籍も視野に入れた準備のためチームから離脱した。練習を終えたＭＦ武藤嘉紀は、スペインリーグのエイバルで同僚だった乾と再会し「ずっと知っていますし、何も必要ないですよね