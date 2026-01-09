宝塚歌劇の月組ミュージカル「侍タイムスリッパー」が9日、東京国際フォーラムで開幕し、トップ鳳月杏が傑作映画の主人公にふんした。日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞するなど、日本映画界に旋風を巻き起こした安田淳一氏原作の映画を、小柳奈穂子氏が脚本・演出で舞台化した。幕末の京都。密命を受けた会津藩士高坂新左衛門は、討幕派の長州藩士を討ち取ろうと刀を交えるが、突如雷鳴が響き渡り、眩い光に包まれる。目覚める