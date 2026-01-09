?ÎÉ¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó?É÷¼«»£¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡Ä½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿?¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤áÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö.LiNIXLiNE. (¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥ó)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿åÃè¿é(¤ß¤½¤é¡¦¤¹¤¤)¡£¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¸ý¸µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¹õ¤¤?¥·¥ã¥Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß?¤òÊú¤¯2Ëç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òX¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¼Ì¤ê¹þ¤ß¥·¥ã¥Á¥Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª(²Ä°¦¤¤)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬