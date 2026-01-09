¡Ö¤¢¤ì¤¢¤ì¡©ÅÜ¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£ºîÉÊ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥óÌÌÀÜwith ¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È(AA)¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥â¥Ê¡¼¡×¤¿¤Á¤¬²û¤«¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¡ÖÆÃµ»¤Ï¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¤Ç¤¹¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆÃµ»¤Ï¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¤Î