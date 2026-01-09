小平智が自身のインスタグラムを更新。林に打ち込んでしまったものの、積極的な脱出方法を試みたスーパーショットを動画で投稿した。【動画】アマチュアは真似厳禁？ 小平智が見せたトラブル脱出のスーパーショットカート道を越え、林の中に打ち込んでしまった小平。通常なら木に当たることを避けて確実にフェアウェイに戻したいところだ。しかし投稿にも「どうしても横に出したくない人」と記した通り、小平にはそのような安全ル