自民党の細田健一元経済産業副大臣自民党の細田健一元経済産業副大臣（61）が、次期衆院選で愛知県の小選挙区から立候補する検討に入った。自民旧安倍派に所属した細田氏は派閥裏金事件を受け、2024年10月の衆院選で非公認となり、新潟2区から出馬したものの落選していた。関係者が9日明らかにした。細田氏が地盤とした衆院新潟2区に関し、自民は公認候補予定者となる支部長に国定勇人元国土交通政務官（比例北陸信越）を選任