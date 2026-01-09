週末の3連休は車での移動に注意が必要です。関東地方整備局などは、11日から12日ごろにかけて関東地方でも北部の山地を中心に、大雪となる場所が出てくる可能性があるとしています。このため、大雪の時の外出を控え、車で移動する場合には、冬用タイヤの装着やチェーンを携帯するなど、雪への備えを呼びかけています。また、大雪のおそれがある場合には、「予防的通行止め」を行う場合もあるとして、最新の気象情報や交通情報を確