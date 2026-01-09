ボートレース芦屋のPR隊が9日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、12日から17日まで行われるG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」をアピールした。年初に早くも超豪華メンバーが芦屋に集結する。初日、2日目のWドリーム戦にはゴールデンレーサー8選手が出場。初日「全日本王座ドリーム」1号艇は地元福岡の西山貴浩（38）。4号艇・峰竜太（40＝佐賀）や6号艇・上條暢嵩（32＝大阪）らを相手に勝ち切ってシリーズを突っ走る