ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢7Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢9Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿53ºÐ¤ÎÃË¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À­¤Ï¡¢7Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷À­¤¬3ÆüÁ°¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤¿¾å¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤é¤ì