男性グループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）が2026年1月7日、自身のインスタグラムを更新。元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（28）との2ショットを披露するとともに、「本日結婚会見をさせて頂きました！」と報告した。「終始ドキドキしてました」辻本さんは「本日結婚会見をさせて頂きました！」と報告し、松井珠理奈さんとの笑顔ショットを投稿。会見を振り返って「正直こんな女子会みたいな話ここでしてていいのか？と