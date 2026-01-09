TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎週月曜〜金曜22:00〜23:55放送)では、2025年12月29日〜2026年1月1日の1週間限定で、高校3年生アーティストMON7A（もんた）さんが講師（パーソナリティ）をつとめる番組「MON7ALOCKS!」をオンエア。この記事では、2025年12月29日の模様を紹介します。初めて「SCHOOL OF LOCK!」の門を