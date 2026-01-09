復元塩田釜屋香川・宇多津町浜 昔ながらの方法で塩を作っている香川県宇多津町の塩田で9日、安全を祈願しながら2026年の塩づくりが始まりました。 2026年最初の塩を取り出す釜炊きを前に、宇多津町の谷川俊博町長らが集まり、塩を作る釜屋で神事が行われました。 そして谷川町長が2026年初めて釜に火を入れました。 釜屋は1988年に復元され、潮の満ち引きを利用して海水を取り込む「入浜式」を採用してい