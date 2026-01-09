ドル高円安優勢＝東京為替概況 ドル円はドル高円安が優勢。ドル円は朝の156円78銭からほとんど押し目なく上昇し、午後に157円44銭を付けている。一昨日、昨日と下げた日本株が反発し、リスク選好の円売りが出たほか、日銀の早期追加利上げ期待の後退、米追加利下げ期待の後退を受けたドル高円安などが支えとなった。 今晩の米雇用統計が比較的しっかりしたものになるとの期待が広がっていることもドルを支えている。7日