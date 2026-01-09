【これからの見通し】米雇用統計に注目、それに先立ってドルは買い先行 本日の注目イベントは米雇用統計となる。今年に入って初めての発表となり、市場はその結果内容を待ち焦がれている状況だ。まずは予想を確認しておこう。非農業部門雇用者数（NFP）は7万人増と前回の6.4万人増から小幅増となる見込み。ブルームバーグによると、エコノミスト予想レンジは2.3万人増から15.5万人増と幅広く分布しているが、減少