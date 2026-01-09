米アカデミー賞を占うバロメーターとされるアクター賞（旧全米映画俳優組合賞）のノミネートが、現地時間1月7日に発表された。最多となったのは、ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』。同賞史上最多となる7ノミネートを獲得した。【フォト特集】第31回全米映画俳優組合賞（SAGアワード）開催！レッドカーペットをチェック同作は、レオナルド