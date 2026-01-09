ドウシシャは、コードレスの27インチ移動式モニター「ドでかPad」を公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」、及び家電量販店で販売する。価格は120,780円。 バッテリー内蔵、キャスター付きでキッチン・リビング・寝室・フィットネスなど、家庭内のあらゆるシーンで直感的に操作可能。スマートフォンのような使いやすさを、テレビのような大画面で、家中どこでも動かせるというニ