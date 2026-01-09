Ｊリーグは９日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの第３節以降の詳細日程を発表した。Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは、３月２１日にアウェー、ゴールデンウィークの５月６日にホームでＪ３福島と対戦することが決まった。この日、カズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が都内で福島への加入会見を行った。その中で「藤枝は監督が槙野監督になったので、槙野監督の前でプレーするのも楽しみだし、ワクワクする気持ちがある」と発言。今季から藤