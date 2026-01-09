テレビ朝日系新ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）が８日にスタートし、初回のゲスト女優にネットが沸いた。同作は松嶋菜々子演じる東京国税局・資料調査課の敏腕調査官だった米田正子（よねだ・せいこ）が、コメ（資料調査課）本体が扱わない脱税事案を調査する複雑国税事案処理室「ザッコク」を創設し、悪徳脱税者と立ち向かう…というストーリー。松嶋が９年ぶりにドラマ主演を務めている。