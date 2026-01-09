昆明市内で撮影したユリカモメ。（２０２５年１２月１１日撮影、昆明＝新華社記者／趙珮然）【新華社昆明1月9日】中国雲南省昆明市林業・草原局、雲南大学、昆明鳥類協会、同市滇池（てんち）高原湖泊研究院がこのほど、昆明市内でユリカモメの第41回一斉調査を共同で実施した。各地点の個体数を集計した結果、2025年に越冬したユリカモメは4万2千羽に達し、24年よりわずかに増えたことが分かった。同市は1985年以降、41年