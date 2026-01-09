東京・丸の内を行き交う人たち＝2025年11月、東京都千代田区内閣府が9日公表した2025年11月の景気動向指数は、現状を示す「一致指数」（2020年＝100、速報値）が前月より0.7ポイント低い115.2となり、3カ月ぶりに悪化した。自動車や自動車関連部品の生産や出荷が低調で、指数の押し下げ要因となった。ただ全体の状況に大きな変化はないとして、基調判断は10月と同じ「下げ止まり」とした。日米合意を受け、米国は25年9月から日