きのう山梨県で発生した山林火災は現在も延焼が続いています。上空から午後4時前現在の様子をご覧いただきます。発生したのは、山梨県東部・上野原市の扇山です。火災発生から30時間が経過していて、ヘリコプターから今も消火活動が続けられています。けさ午前8時から放水を再開ということだったんですが、鎮圧の見通しはまだ立っていないということで、いたるところから煙が立ち上っているのも確認できます。火は最も近い住宅まで