結婚、そして出産。誰もが夢見る「幸せな家庭」のスタートラインに立ったはずのさとこ。しかし、彼女を待っていたのは、義母との「同居」という名の、あまりにも息苦しい日常でした。引っ込み思案な性格ゆえに本音を言えず、じわじわと追い詰められていく孤独。読者からも「価値観が違いすぎる」「解消一択！」と非難が殺到した嫁姑バトルの行方は…？■善意の仮面を被った義母との、息苦しすぎる同居の幕開け主人公のさとこは、昔