昨年8月、会談のため米アラスカ州アンカレジのエルメンドルフ・リチャードソン米軍基地に到着し、言葉を交わすロシアのプーチン大統領（左）とトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、FOXニュースのインタビューで、議会の超党派がまとめた対ロシア制裁強化法案の成立を「支持する」と明言した。来週にも上院で採決される可能性があり、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの圧力強化となる。