女優の内田理央（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。撮影オフショットを公開した。「ヤンキー時代の3人が解禁されましたーー！！」と書き出した内田。月9ドラマ「ヤンドク！」(12日スタート、月曜後9・00)で共演する女優・橋本環奈、平祐奈との3ショットを披露した。「ここぞとばかりにオフショたくさん撮ったのでまた載せます」とコメント。「私は2話からの出演です。よろしくお願いしますー！」と伝えた。