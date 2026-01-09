「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）日本相撲協会は９日、天皇陛下がご観戦される天覧相撲が、１８日の中日に行われると発表した。令和となってからは、２０２０年の初場所１４日目以来、６年ぶり２回目となる。なお、天覧相撲は明治で９回、昭和で５１回、平成で２３回記録されている。