9日午前、大阪市の通天閣近くの商店街で店舗を焼く火事がありました。映像では商店街に煙が立ち上り、赤い炎が見えます。9日午前10時40分ごろ、大阪市浪速区で通行人の男性から「建物から煙が出ている」と消防に通報がありました。現場は通天閣の近くの商店街で、消防によりますと火は3階建ての建物の2階と3階部分の約80平方メートルを焼き、正午すぎにほぼ消し止められました。目撃者は「30分から40分以上激しい炎が燃えていた」