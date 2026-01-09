女優黒柳徹子（92）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。“爆買い”エピソードを披露した。この日のゲストはWEST．藤井流星。休日の過ごし方について「休みの日は買い物というか。古着も好きで」と話すと、「結構僕、爆買いしちゃうんですよ」と苦笑した。すると黒柳は「私もしますよ。この間YouTubeで。爆買いしましたね。H＆Mとかそういうとこ行って」と反応。藤井が「徹子さんの爆買いレベルが…どん