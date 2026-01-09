東北電力ネットワークによりますと、仙北市、小坂町、北秋田市、大館市、鹿角市の一部地域で停電が発生しています。仙北市では、西木町上桧木内地区などの約300軒で、午後2時1分から停電が発生しています。氷雪による樹木の接触や倒木が原因で、9日午後5時ごろ復旧の見通しです。小坂町では、小坂鉱山地区の約100軒で、午後1時31分から停電が発生しています。また、北秋田市では、綴子地区の約30軒で、午後0時40分から停電が