NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、キャストの集合オフショットが公開された。 参考：『ばけばけ』“神回”に相応しい「だらくそが！」の絶叫池脇千鶴＆北川景子の“母”の愛に涙 1月9日放送の第70話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚披露パーティーを経て、松野家と雨清水家がしがらみから解放される模様が描かれた。 投稿では「大切なもの