任天堂は、1月9日に「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」に、『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』を配信タイトルとして追加した。 【画像】「スマブラ」でも知られているアイクが主人公として登場ゲームのスクリーンショット 『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』は、2005年に発売されたニンテン