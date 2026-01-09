９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。日経平均株価への寄与度が高いファーストリテイリングが大幅高となり全体相場を牽引した。 大引けの日経平均株価は前日比８２２円６３銭高の５万１９３９円８９銭。プライム市場の売買高概算は２２億９７３６万株。売買代金概算は６兆２８８１億円となった。値上がり銘柄数は１１１０と全体の約６９％、値下がり銘柄数は４２９、変わらずは６５銘柄だった。 前日の