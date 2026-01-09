きょう午前、山形市の旧大沼山形本店の建物のガラスが割れているのが見つかりました。何者かが内部に侵入した形跡もあり、建物を所有する山形市都市振興公社は警察に被害届を提出する方針です。 【写真を見る】ガラスを破り扉を開け、何者かが侵入した形跡山形市の旧大沼山形本店市振興公社が警察に被害届けの方針 旧大沼山形本店を所有する山形市都市振興公社によりますと、きょう午前９時半頃「建物のガラスが割られている