日本テレビは、2月7日に開催される明治安田J1百年構想リーグ開幕節のFC東京vs鹿島アントラーズを、日本テレビ系全国ネット（28局）で生中継すると発表した。2026年はJリーグがシーズン移行を実施。FIFAワールドカップ26前の上半期は、昇降格無しの半年間の特別シーズンとして開催される。ホームのFC東京は長友佑都や佐藤龍之介といった現在の日本代表に招集されている選手も在籍。一方の鹿島は2025年にリーグ制覇を達成。年間