バリュエンスホールディングス [東証Ｇ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は14.4億円の黒字(前年同期は1.7億円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同利益を従来予想の16.7億円→37億円(前期は13.1億円)に2.2倍上方修正し、増益率が27.0％増→2.8倍に拡大し、12期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の15