ジンズホールディングス [東証Ｐ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比4.8％増の20.9億円に伸び、9-2月期(上期)計画の51億円に対する進捗率は5年平均の36.5％を上回る41.1％に達した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.5％→8.4％に悪化した。 株探ニュース