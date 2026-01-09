アドヴァングループ [東証Ｓ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の94.3億円に減った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比35.5％減の60.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の18.9％→13.1％に大幅低下した。 株探ニュース