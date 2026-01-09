JRAは9日、第42回（GIII、中山芝1600m）の枠順を発表した。新潟2歳S4着のサンアントワーヌは5枠9番、ファンタジーSで接戦4着したブラックチャリスは8枠15番、同コース新馬戦で勝ち上がったギリーズボールは6枠12番から発走する。 ■中山マイルでも枠順フラット 過去10年、最多2勝を挙げるのは7枠【2.1.2.15】、8枠【2.1.0.17】、1枠【2.0.4.13】だが、すべての枠で連対および複数馬券絡みがあり、