高品質と高信頼性を誇った「日本製（メード・イン・ジャパン）」は、なぜ次々と失墜して不正の連鎖をむしばみ、品質神話を崩したのかを中国メディアが特集した。この中で「企業はバブル経済崩壊後に投資を避けて保守的な姿勢に陥り、『楽してもうける』道を選んだ」との見方を示した。中国網は日本メディアの記事を引用。「防衛省はこのほど、川崎重工業が海上自衛隊向け潜水艦のエンジン製造過程で長期にわたり燃料効率試験データ