グラビアアイドルでコスプレイヤーの三橋くんが、自身のXを更新し、大胆ボディを強調したニット姿のオフショットを投稿した。【写真】でけぇ…パイスラ強調！ぴたぴたニット＆ガルパン姿の三橋くん斜めがけカバン＆ぴちぴちニットの組み合わせで、カバンの紐が胸の谷間に入り、豊満バストを強調。Xでは「好き？」という文言で、ファンに呼びかけている。これにネット上では「『パイスラ』という言葉を生み出した人になにか賞