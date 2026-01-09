8日（木）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）のリーグラウンド第2節が行われ、石川祐希が所属するペルージャがスペインのラス・パルマスとアウェーで対戦した。 ヨーロッパの各国トップリーグの上位20チームが集う本大会。リーグラウンドでは5グループに振り分けられ、ホームアンドアウェー方式の2回総当りで争う。昨シーズン、クラブ初となる欧州CL