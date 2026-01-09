半導体の国際展示会「セミコン・インディア」で、展示品の説明をする半導体関連企業の担当者（左）＝昨年9月、インド・ニューデリー共同通信グループのNNAがアジアの日系企業駐在員らに実施した調査で、2026年のアジアで最も有望な投資先をインドとする回答が50.3％と過半数を占め、3年連続で首位になった。市場の成長性への期待から2位のベトナム（22.1％）に大差をつけた。ベトナムは3年続けて2位だった。3位は前年と同じイ