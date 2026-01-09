茨城県つくば市吾妻のつくばエキスポセンターで、同市のシンボルの一つである「Ｈ―２ロケット実物大模型」の再塗装工事が行われている。３月３０日までの予定。同センターによると、ロケットの模型は高さ約５０メートル。１９９０年に設置され、前回の塗装は２０１４年に行われた。近年、継ぎ目にサビなどが見られるようになったため、これ以上の悪化を防ぐため、工事を実施することにした。足場を組んで古い塗装をはがし、新