自民党の細田健一元経済産業副大臣（61）が、次期衆院選で愛知県の小選挙区から立候補する検討に入った。自民旧安倍派に所属した細田氏は派閥裏金事件を受け、2024年10月の衆院選で非公認となり、新潟2区から出馬したものの落選していた。関係者が9日明らかにした。