打撃練習するソフトバンク・近藤＝鹿児島県天城町ソフトバンクの近藤健介外野手が9日、鹿児島県天城町で自主練習を公開し、キャッチボールや打撃練習などで体を動かした。昨季は腰や左脇腹などを痛めて75試合の出場にとどまっただけに「状態はいい。もう一度、143試合出るというところを強く持ってやっていきたい」と、2023年以来の全試合出場を目標に掲げた。打撃練習では速球への対応力を課題に挙げ「ポイントが前でも後ろで