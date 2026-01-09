８人組アイドル「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の原嘉孝（よしたか＝３０）が９日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。グループに加入し激変したこの１年余りを振り返った。「ＳｅｘｙＺｏｎｅ」からグループ名を「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」に改名し、一昨年から昨年にかけ追加メンバーオーディションが行われた。原は四次審査から加わり、五次審査を突破しメンバー入り。「今までは俳優部として１人でやってきたん