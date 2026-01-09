歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2025年1月9日にブログを更新し、14歳の長女・麗禾さん（市川ぼたん）が生まれた日のことを振り返り、「一日一日を大切に過ごしたい」と心境をつづった。「麻央さん、きっと見ていますよ」團十郎さんは9日、「涙」と題したブログ記事を投稿。麗禾さんがスポニチのインタビューに応じる9日付の記事を紹介した上で、麗禾さんが生まれた日のことを振り返った。この記事では、東京・銀座にある新橋演舞場で