ヒートショックとは？ そもそもヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく上下し、体に強い負担がかかる現象のことをいいます。 寒い場所では、血管は縮んで血圧が上昇します。一方で、お風呂で温かいお湯につかったりすると血管が広がって血圧は一気に下降します。 血圧の乱高下を繰り返すと、心臓や脳の血管に大きな負担がかかり、めまいや立ちくらみを引き起こします。さらに、失神や心筋